AKP’li Özlem Zengin’e bir ‘çıplak arama’ açıklaması da Selda Bağcan’dan geldi
Ses sanatçısı Selda Bağcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç defa hapse girdiğini belirterek, "Her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur” dedi.
Cezaevlerinde çıplak arama iddiaları tartışılmaya devam ederken, AKP’li Özlem Zengin’in “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” şeklindeki ifadeleri sert tepkiyle karşılandı. Birçok insanın sosyal medyada çıplak aramaya maruz bırakıldığını aktarmasının ardından bir açıklama da ses sanatçısı Selda Bağcan’dan geldi.
Bağcan paylaştığı mesajda, “Şarkılarımdan dolayı üç defa hapse girdim. Aynı şarkılar şimdi dünyada meşhur oldu. Ve ben her girişte çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyurulur” ifadelerine yer verdi.
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