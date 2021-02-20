Ayşe öğretmen, AKP'li Zengin'in tepki çeken sözlerine yanıt verdi

20 Şubat 2021 Cumartesi, 09:44

Bir televizyon programında 'çocuklar ölmesin' dediği için yargılanıp ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve kamuoyunda "Ayşe Öğretmen" olarak bilinen Ayşe Çelik, “Ahlaklı, onurlu kadın çıplak aramayı açıklamak için bir yıl beklemez” diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e tepki gösterdi.



Çelik, Twitter’dan paylaştığı mesajda “6 aylık kızımın bezini açıp aradılar. Beni de çıplak aramak istediler, direndim, kabul etmedim ama ne yazık ki tanık oldum. Yıllar geçti söyleyemedim. Sayın Özlem Zengin siz bizim onurumuzu sorgulayacak son kişi bile olamazsınız. Utanç verici bir konuşma” dedi.

İşte Ayşe Çelik'in paylaşımı: