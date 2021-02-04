AKP'li Rasim Arı istifa etmişti! Nevşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucu belli oldu
Nevşehir Belediye Meclisinde, Rasim Arı'nın sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifası üzerine boşalan Belediye Başkanlığına AKP'li Mehmet Savran seçildi.
Belediye Meclisi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında olağanüstü toplandı. Yapılan seçimlerde 31 üyenin tamamının oyunu alan AKP adayı Savran, kentin yeni belediye başkanı oldu. Seçimin ardından belediyede düzenlenen devir teslim töreninde Ersan Erkut, başkanlık mührünü Savran'a teslim etti.
Savran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Nevşehir'i daha müreffeh bir kent haline getirmek amacıyla tüm personelle gayret edeceklerini kaydeden Savran, "Tek aday olarak girdiğim seçimde MHP ve İYİ Parti'li üyelerimizin de oyunu alarak başkan seç ildim. Bu birlik ve beraberliğe layık olmak için çalışacağız. Tüm teşkilatımız ve belediye personelimizle dedikodulara bakmadan, Nevşehir için ne yapabileceğimizi düşünüp kafa yoracağız. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve meclis üyelerinin oy birliğiyle seçilen Savran'ı tebrik ettiğini belirterek kentteki hizmet ve yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.
AKP Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AKPİl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da Savran'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
MEHMET SAVRAN
1974 yılında Nevşehir'de doğan Savran, ilk, orta ve lise öğrenimini kentte, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 1998 yılından itibaren Kırşehir ve Kastamonu'da hekimlik yapan Savran, 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında ihtisas yaptı.
2010 yılında Nevşehir Devlet Hastanesinde göreve başlayan Savran, 2012 yılından itibaren de kentteki özel bir hastanede görevini sürdürüyor.
2018'de AKP Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapan Savran, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi oldu.
Evli ve bir çocuk babası olan Savran, İngilizce biliyor.
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