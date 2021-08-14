AKP'li Ravza Kavakçı hakkında suç duyurusu

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:08

HKP avukatları, gazetemizin gündeme getirdiği ‘İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız’ haberine ilişkin AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın Doktora yapmak için gönderildiği ABD’de eğitim masraflarının AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından karşılanması ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, ABD’de siyaset bilim okumak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden para aldığı müfettiş raporuyla ortaya çıktı. Dönemin İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız’ın Howard Üniversitesi’ne sponsorluk mektubu yazdığı ve bir haftalık personelin ‘başarılı’ olduğuna dair övgüler kaleme aldığı belirtildi. Ayrıca raporda Kan’a 2013 yılına kadar toplamda yaklaşık 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildiği de ifade edilmişti.

SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Dönemin İBB Genel Sekreteri ve Yardımcıları, İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, İstanbul Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Suç duyurusuna konu olan işleme imza İBB çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları kişilerin, “Nüfuz Ticareti”, “İrtikâp”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'SAVCILARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur, ''Bir suç duyurusu daha yapıyoruz. Bir peşkeşi yine yargıya taşıyor, tarihin hafızasına kaydediyoruz. Tarihe bir kez daha not düşüyoruz. Bir kez daha Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Ve bir kez daha umuyoruz ki, bu kadar aleni bir peşkeş için yaptığımız suç duyurusunu savcılar ihbar kabul eder, gereğini yaparlar. Peşkeş çekilen İstanbul Halkının parasını İstanbul Halkına iade ederler. Öğrenci Yurdu yapmayı lüks gören, Üniversite öğrencisine burs için olmadık zorluklar çıkartan, ödediği krediyi almak için senetler imzalatan AKP’giller, kendi yandaşlarına karşılıksız veriyor krediyi. Nasılsa cebinden vermiyorlar. Kavakçı’ya elden verilen 4 bin dolar, Her ay da 2 bin dolar. Yol masrafları da İBB’den yani İstanbul Halkından. Toplamda 155 bin Dolar ve 59 bin Lira. Biz bu peşkeşlere sessiz kalamayız. Milyonların hakkı var bunda. Bu suç duyurularını yapmak bizim için bir görev'' ifadelerini kullandı.

Dilekçede gazetemiz yazarları Miyase İlknur’un, “Aşkolsun Ravza Hanım kardeşim” başlık haberine de yer verildi.

