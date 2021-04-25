AKP’li Şahinbey Belediyesi’nden dikkat çeken kitap ihaleleri

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) “Türkiye’nin Gençleri” adlı kitabından 2 bin 500 adet, Türkiye Diyanet Vakfı kitaplarından ise 1000 adet aldığı ortaya çıktı. Belediye, kitaplara binlerce lira ödedi. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “AKP’ye yakın dernekler, vakıflar, platformlar, AKP’li belediyelerce ihya edilmeye devam ediliyor” dedi.

AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu Şahinbey Belediyesi Denetim Komisyonu 2020 yılı denetim raporu tamamlandı. Komisyonun CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, denetim raporuna şerh koydu. Kalkan, şerh raporunda 2020 yılı belediye faaliyetlerini ve gelir-gider tablolarını incelemesinin ardından çarpıcı tespitlerde bulundu. Buna göre belediye, 2020 yılı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 1000 adet Yavuz Donat’ın “Off the Record” kitabını aldı. Bu alıma 21 bin lira ödedi. Belediye, ayrıca editörlüğünü TGSP üyesi Ahmet Özdinç’in yaptığı “Türkiye’nin Gençleri” adlı kitaptan da 2 bin 500 adet aldı. Belediye, bu alım için de 250 bin lira ödeme yaptı.

Platformun söz konusu kitabına ilişkin tanıtım toplantısı geçen yıl yapılmıştı. Toplantıya TGSP Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da katılmıştı ve Erdoğan, toplantıda söz konusu kitabın tanıtımını yapmıştı.

‘Kitap Listesi Verilmedi’

Gazetemize kitap alımlarını değerlendiren CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl sonuçları kamuoyu ile paylaşılan çalışmanın kitaplarına belediye tarafından 250 bin lira ödeme yapıldı. Bunun yanında 21 bin lira da Yavuz Donat’ın kitaplarına ödendi. Denetim komisyonu üyesi olarak belediyenin 2020 yılı içindeki satın almış oldukları kitapları hem yazılı hem de sözlü olarak istememe rağmen bu listeyi vermediler. Başka hangi belediyeler bu kitapları satın aldı, merak ediyorum. Birçok gencin atama beklediği, iş bulamadığı, üniversite mezunu birçok gencin ‘ne iş olsa yaparım’ noktasına getirildiği bir ortamda, kendilerine yakın gençlerin bu kadar ilgi görmesini ve kalkındırılmasını da kamuoyunun vicdanına havale ediyorum.”