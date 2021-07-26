AKP'li Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde yangın: Bin dönüm alan zarar gördü

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

DHA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:13
AKP'li Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde yangın: Bin dönüm alan zarar gördü
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Ağrı'nın Tutak ilçesi Kargalık köyü yakınlarında Ağrı Belediye BaşkanıSavcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, tarım araçlarıyla güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm alan zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Başkan Savcı Sayan ise olayla ilgi açıklama yapmak istemedi.



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