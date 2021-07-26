AKP'li Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde yangın: Bin dönüm alan zarar gördü
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Ağrı'nın Tutak ilçesi Kargalık köyü yakınlarında Ağrı Belediye BaşkanıSavcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, tarım araçlarıyla güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm alan zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.
Başkan Savcı Sayan ise olayla ilgi açıklama yapmak istemedi.
Video Haberler
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
- Gençlerin kaza anı kamerada
- Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Uğur Şahin’den üçüncü doz aşı açıklaması