AKP'li Savcı Sayan ve akrabalarının arazilerinde yangın: Bin dönüm alan zarar gördü

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:13

Ağrı'nın Tutak ilçesi Kargalık köyü yakınlarında Ağrı Belediye BaşkanıSavcı Sayan ve akrabalarına ait ekili tarım arazilerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, tarım araçlarıyla güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm alan zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Başkan Savcı Sayan ise olayla ilgi açıklama yapmak istemedi.



