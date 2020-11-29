AKP'li Siverek Belediye Başkanı istifa etti mi, ettirildi mi?

29 Kasım 2020 Pazar, 14:15

Siverek Belediye Başkanı AKP'li Şehmus Aydın, "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Ancak Aydın'ın istifasının arkasında başka nedenler de olabileceği iddiaları ortaya atıldı.





Geçtiğimiz günlerde Siverek Belediyesi binasında bir silahlı saldırı meydana gelmiş, saldırıda belediyenin hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da, sosyal medya hesabından, “Siverek Belediyesi'nde yaşanan silahlı saldırıyla alakalı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Günlerdir valilik, kaymakamlık ya da belediyeden hala bir açıklama gelmemesi düşündürücü. Kamuoyu açıklama bekliyor” paylaşımında bulundu.

"BU ANLAYIŞLA BAKAN DA İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANI DA"

Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifasının silahlı saldırının arkasından gelmesi, soru işaretlerine neden oldu.

DEVA Partisi Siverek İlçe Başkanı Cuma Şirin de, Aydın’ın görevinden istifası ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şirin, “Siverek Belediyesi’ndeki silahlı saldırı belediye başkanının istifa ile sonuçlandı. Belediye başkanını, istifaya götüren şartları değiştirmeden muhtemelen sonuçlar değişmeyecektir. Kenti geliştirecek belediye başkanı profili aramak yerine emir eri aramanın sonucu ortada, bu kenti ileri taşımadınız, geriye götürdünüz. Halkın umutlarını, ideallerini ve hayallerini tükettiniz. Utanın! Liyakat, adalet, kabiliyet ve ehliyet gibi değerler ve ilkeler yerine kişiye sadakati ve akraba kayırmacılığını ihdas ettiniz. Her yerden başarılı insanları harcamaya çalıştınız, tasfiye ettiniz. Patır patır dökülüyorsunuz, bu anlayışın sonu yönetim krizi, Bakan da istifa eder Belediye Başkanı da…”

Şirin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kentin vizyonunu ileriye taşıyacak yüksek profilli Belediye Başkan adaylarını ve kenti kalkındıracak potansiyeli olan Meclis üyelerini seçmeyerek bu şehre yönetimsel anlamda ihanet ettiniz. Vebaliniz büyük…”