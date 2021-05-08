Türkiye'de kriz yok diyen AKP'li Sorgun: İntiharlar yalnızca ekonomik değil!

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:15

AKP'li Sorgun, Kanal 42'de Türkiye’de artan intihar olaylarına ilişkin skandal değerlendirmelerde bulundu. "İntiharlar yalnızca ekonomik değil, bunlara psikolojik etkenler de dahil" diyen Sorgun açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İntiharların hiçbirine gönlümüz razı olmaz, açlıktan intihar etti. Haşa! Geçen sene Konya’da bir olay oldu. Çıkarttık, baktık. Adamın şu kadar mal varlığı var. Ailevi problemler, depresyonlar oluyor sonra ekonomik sebeplerle intihar etti deniliyor."

Türkiye’deki intihar vakalarının yüzde 90’ının aile sorunlarından kaynaklı olduğunu belirten Sorgun, intihar oranlarına ilişkin İskandinav ülkelerini örnek göstererek şunları söyledi:

“Hiçbir yerde olan intihara gönlümüz razı gelmez. Efendim, bunlar açlıktan intihar etti. Konya’da geçen sene birisi intihar etti. Çıkarttık adamın şu kadar mal varlığı var. Dünyanın ekonomik dengeleri en gelişmiş ülkeler, İskandinav ülkeleri. Peki, niye en fazla intihar vakaları orada?”

'ANİMASYONLARIN DEVAMI GELECEK'

Sorgun, AKP Genel Merkezi resmi hesaplarından paylaşılan “Yalan Üretim Merkezi” animasyon videosunun kaldırılması ile ilgili olarak da, “Her şey sonsuza kadar sürecek değil, bir şey uzun süre kalırsa etkisi kalmaz. Resmi sitede de paylaşıldı ve bu animasyonların devamı da gelecek .Elbette bundan rahatsız olanlar oldu, mesela CHP ve şürekâsı" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DE KRİZ YOK" DEMİŞTİ

Sorgun daha önce bir televizyon programında, "Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını ve halkın AKP'ye güveninin devam ettiğini savunan Sorgun, işsizlik konusundaki şikayetlerin de gerçeği yansıtmadığını ve asıl meselenin "iş beğenmeme" olduğunu" söylemişti.