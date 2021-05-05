AKP'nin CHP'yi hedef aldığı animasyon filmine tepki yağdı
AKP sosyal medya hesabı dün Twitter üzerinden "Yarın saat 14.00’te" uyarısıyla duyurduğu paylaşım 'animasyon' çıktı. CHP'yi hedef alan animasyon film sosyal medyada büyük tepki topladı.
AKP'nin Twitter hesabı üzerinden "Yarın saat 14.00’te" uyarısıyla duyurduğu paylaşım, animasyon film çıktı. AKP'nin sosyal medya hesabından bugün yayınlanan ve "Yalan üretim merkezi" notuyla paylaşılan videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a gönderme yapıldı. Videonun sonuna ise "Devam edecek" notu düşüldü.
AKP'NİN ANİMASYONUNA TEPKİ YAĞDI
AKP'nin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden olurken, kullanıcılar yorumlarda, 128 milyar doların, koronavirüs aşılarının ve esnafa desteğin akıbetini sordu.
Bir Twitter kullanıcısı ise bu videoya yanıt olarak, CHP'nin dün yayımladığı "AK Kapanma" videosunu hatırlatıp, "Bu film daha ilginç, bunu da izleyin. İnsanlarımızın geçim derdinden intihar ettiği ülkede böyle kepazelikler yaparken bir kere daha düşünürsünüz belki" ifadelerini kullandı.
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