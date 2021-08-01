AKP'li Tekin'den provokatif paylaşım
Bilecik Pazaryeri AKP’li Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Türkiye art arda çıkan yangınlarla mücadele ederken, Bilecik Pazaryeri AKP’li Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Facebook hesabından paylaşımlar yapan Zekiye Tekin, yangınlar ilgili yardım açıklamalarına yer verdi.
Öte yandan AKP’li Tekin’in, “Bu ülkede yanması gerek tek ağaç” notuyla HDP ambleminin ateşe verilmiş halini paylaştığı görüldü. Tekin’in tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdığı belirtildi.
Tekin’in yeni açıklamalarına ise kullanıcıların söz konusu provokatif HDP paylaşımı tepki gösterildiği görüldü.
İşte o paylaşım:
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