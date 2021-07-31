Son dakika... Bodrum'da durum vahim: Mazı için tahliye kararı
Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangınlar devam ediyor. Bodrum'a bağlı Mazı'da tahliye kararı alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi yangın felaketiyle boğuşmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde başlayan yangın, ilçede geniş bir alanda devam ederken son haber ilçeye bağlı Mazı'dan geldi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yukarı Mazı'nın tahliye edilmeye başlandığını söyledi. Buradaki yurttaşların, Aşağı Mazı'ya gönderileceğini dile getiren Başkan Aras, "Bodrum'dan teknelerimizi organize ettik, vatandaşlarımızı tahliye etmek istiyoruz" dedi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü anlatan Aras, Mazı ve Çökertme'nin tehidit altında olduğunu söyledi; "Herkesin çok dikkatli olması lazım. Burada nefes almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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