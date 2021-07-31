Rehabilitasyon merkezinde yangın, hastalar tahliye edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl'ün Karalar Mahallesi'nde 3 katlı bir rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören görevliler, yaklaşık 200 hastayı tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
BİNA HASAR ALDI
Yangın sonucu merkezde
hasar oluşurken, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünü gerçekleştirilen
hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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