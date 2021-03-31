AKP'li trollden sokak röportajına provokatif müdahale: Yandaşlardan destek mesajı yağdı

31 Mart 2021 Çarşamba, 09:53

Arif Kocabıyık, sokakta bir yurttaşla görüştüğü esnada Mert Armağan'ın provokasyonuna tanık oldu. Röportaj esnasında araya giren Armağan, "İstanbul'u sahipsiz mi sandınız?" şeklinde Kocabıyık'ın ve röportaj yaptığı yurttaşın üzerine yürüdü. Kocabıyık'ın, "Provokasyon yapma" şeklindeki çıkışına rağmen Mert Armağan müdahalesini sürdürdü. Çevredekilerin de tepkisini çeken olay, röportaj yapılan Rizeli yurttaşın, "Ben röportaj yapıyorum, benim konuşmalarıma karışamazsın" şeklindeki çıkışıyla sürdü.

AKP'li Armağan, provokasyon esnasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Armağan'a, başta Pelikancı Hilal Kaplan olmak üzere birçok AKP'liden destek mesajı yağdı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: