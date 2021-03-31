AKP'li trollden sokak röportajına provokatif müdahale: Yandaşlardan destek mesajı yağdı

İstanbul'da sokak röportajı yapan Arif Kocabıyık ve görüştüğü yurttaşa provokatif saldırı gerçekleştirildi. Mert Armağan isimli AKP'li troll yaptığı provokasyon nedeniyle iktidarın tanıtım ve medya başkanlığında çalışanlar dahil birçok yandaştan tebrik mesajı aldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 09:53
AKP'li trollden sokak röportajına provokatif müdahale: Yandaşlardan destek mesajı yağdı
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Arif Kocabıyık, sokakta bir yurttaşla görüştüğü esnada Mert Armağan'ın provokasyonuna tanık oldu. Röportaj esnasında araya giren Armağan, "İstanbul'u sahipsiz mi sandınız?" şeklinde Kocabıyık'ın ve röportaj yaptığı yurttaşın üzerine yürüdü. Kocabıyık'ın, "Provokasyon yapma" şeklindeki çıkışına rağmen Mert Armağan müdahalesini sürdürdü. Çevredekilerin de tepkisini çeken olay, röportaj yapılan Rizeli yurttaşın, "Ben röportaj yapıyorum, benim konuşmalarıma karışamazsın" şeklindeki çıkışıyla sürdü.

AKP'li Armağan, provokasyon esnasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Armağan'a, başta Pelikancı Hilal Kaplan olmak üzere birçok AKP'liden destek mesajı yağdı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:


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