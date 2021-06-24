AKP'li Ünal ile Paw Guards görüşmesi! 'Dolandırıcılık ve yaralamadan yargılanmış'

24 Haziran 2021 Perşembe, 10:04

Hayvan hakları yasa tasarısının TBMM’ye sunulması beklenirken, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Paw Guards (Pati Koruyucuları) platformunun temsilcilerini makamında ağırlaması ve Hayvan Hakları Yasa Tasarısı'na ilişkin iki saatlik bir görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekti.

BAKANLIKTA İKİ SAATLİK GÖRÜŞME

Görüşmeyi Instagram hesabında duyuran Paw Guards, "Öncelikle görüşme talebimizi ilettiğimizde bizlere kısa sürede olumlu yanıt veren ve makamında 2 saat üzeri zaman ayıran Sayın Mahir Ünal’a gerek samimiyeti ve bizlere rahat soru sorma ortamı sağladığı, gerekse de tüm sorularımıza cevap verdiğı için teşekkür ederiz" paylaşımı yaptı. "Reform niteliğinde hayvan hakları yasası geleceğini" iddia eden platform, eleştiride bulunanların "Hayvanseverleri galeyana getirmek istediğini" iddia etti.

DOLANDIRICILIK, EVRAKTA SAHTECİLİK, ADAM YARALAMA, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA...

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğrafta Paw Guards’ın kurucusu olduğunu söyleyen Erkin Erdoğdu’nun, geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılandığı ve çeşitli cezalar aldığı ortaya çıktı.

ELEŞTİRİLERE TEHDİTLE YANIT

Sosyal medyada bunu dile getirenlere yanıt veren Paw Guards yetkilileri, "Hakkımızda marka değerimizi zedeleme amaçlı yaptığınız paylaşımlarınızı kaldırmadığınız takdirde hakkınızda TCK’nın ilgili maddelerinden suç duyurusunda bulunacağımızı bildirmek isteriz!!" tehdidinde bulundu.

İnternet üzerinde pawguards.org adresini kullanan oluşum, sosyal medya hesapları, akıllı telefon uygulaması ve sitesinde 81 ilde mama kampanyaları düzenliyor, para istemeden sokak hayvanlarına yardım ettiğini belirtiyor, reklam ve etkinlik sponsorlukları alıyor.

Erkin Erdoğdu hakkındaki mahkeme kararları: