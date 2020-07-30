AKP'li Ünal'dan Twitter'ı kapatma sinyali

30 Temmuz 2020 Perşembe, 13:00

Ünal, 'Twitter temsilci vermezse, ofis açmazsa kapanır mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Burada bir karar vermek durumundasınız. Gidip Amerikan Kongresi'nde hesap verenler eğer bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa ve sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa dönüp devlete 'Sizinle muhataplık oluşturmak istemiyor bu yapı, sizin yasal düzenlemelerinizi ve siber egemenlik hakkınızı tanımak istemiyor o yüzden onu siz kendi haline bırakın. Siz neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ki?' diyemezsiniz."

Ünal'ın açıklamalarından bazı başlıklar:

- Aslında işin kalbi muhataplık yani yasal ve mali olarak bir muhataplık oluşturulması gerekliliği. Dün Apple, Facebook, Amazon CEO'ları ABD Kongresi'nde 4.5 saat süren 3-4 tur sorularına cevap verdiler.

Günlük online işlemlerimizden türeyen tüm veriler bunların kullanımı ticareti tehdit yoluyla satın alma. Bununla ilgili belgeleri ortaya koydular. Haksız rekabet. Kongre bunları resmen hesaba çekti.

- Dijital bir dünya kuruluyor. Yeni kurulan siber dünyada henüz bir hukuk oluşturulmamış durumda. Biz de bu konuda bir hukuk oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemenin neresinde sansür? Biz muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz, eleştiri alıyoruz.

- Geçen gün bir kullanıcı Twitter'a şikayette bulunuyor, verilen cevap 'Sizin bu şikayetiniz Twitter kurallarına ve Alman yasalarına göre suç teşkil etmemektedir.' Çünkü Almanya'nın yasal düzenlemesini Twitter kabul etti. Aslında Twitter, Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor.

SANSÜR AÇIKLAMASI

-Türkiye'de 38 milyon Instagram, 37 milyon Facebook, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Sosyal ağ sağlayıcılarıyla mali muhataplık oluşturmak zorundayız. Diyoruz ki, sosyal medyada da belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Yasak ve sansür söz konusu değil. Bu düzenlemeyi yaparken Almanya'nın düzenlemesini temel alarak gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi ile yürürlüğe girecek.

- BTK bu süre içerisinde bu ilgili yapılarla görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu yapılara karşı bir önyargımız yok. Bunların Türkiye'ye gelmesinden son derece mutluyuz. Türkiye ile yasal ilişki kuracaklarına inanıyorum. Burada bir karar vermek durumundasınız. Gidip Amerikan Kongresi'nde hesap verenler eğer bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa ve sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa dönüp devlete 'Sizinle muhataplık oluşturmak istemiyor bu yapı, sizin yasal düzenlemelerinizi ve siber egemenlik hakkınızı tanımak istemiyor o yüzden onu siz kendi haline bırakın. Siz neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ki?' diyemezsiniz. 1 Ekim itibariyle 30 gün süre var. 6 ay süre içerisinde yürütülecek müzakereler görüşme çabası.

- Muhataplık için sonuna kadar müzakereleri sürdüreceğiz. Her iki tarafın kazan-kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum. Almanya'nın, Fransa'nın yaptığı gibi düzenleme yaptık. Düzenlemede ifade düşünce özgürlüğü ile ilgili kısıtlayıcı madde söz konusu değil. Küfür, hakaret, siber zorbalık, taciz, tehdit var.