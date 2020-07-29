Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek, yasalaştı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 07:27

AKP’nin hazırladığı toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çeken ve dün görüşülmeye başlanan sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanunla; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek.

Meclis, sosyal medya düzenlemesinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

DÜZENLEME İLE SOSYAL MEDYA YENİDEN DÜZENLENİYOR

Teklif ile, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor.

Kanun kapsamında verilen idari cezalar muhatabın yurtdışında bulunması halinde Bilgi teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından bildirilecek.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanıyor.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar para cezası verilecek.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci belirleyecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısına on 10 milyon lira idari para cezası verilecek. BU cezanın tebliğ.i edilmesinden otuz gün sonra yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası otuz milyon TL olacak. İkinci kez verilen idari para cezası tebliğinden otuz gün içinde yükümlülük yerine getirilmediği takdirde sosyal ağ sağlayıcısı reklam vermesi yasaklanacak. Cezanın bir sonraki aşaması ise sosyal ağ sağlayıcısına bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması olacak.

Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek zorunda kalacak.

Para cezaları bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar bir kat arttırılarak uygulanacak ve bu hüküm 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

MECLİS TATİLE GİRDİ

Meclis, sosyal medya düzenlemesinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girdi.