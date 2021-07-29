AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden Ensar Vakfı yöneticisine milyonluk ihale

29 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

İhaleye ilişkin telefonla ulaştığımız Şirin, sorularımıza yalnızca, “İşinize bakın” şeklinde yanıt vererek görüşmeyi sonlandırdı.Üsküdar’daki kamu mallarını başta adı Karaman’da çocuğa yönelik cinsel istismar skandalına karışan Ensar Vakfı ile TÜRGEV gibi iktidara yakın ve dinci vakıfların hizmetine açan AKP'li Üsküdar Belediyesi, bu kez de kamu ihalesini Ensar Vakfı yöneticisine verdi. Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü 27 Nisan’da, 2021 yılı için 6 milyon 323 bin TL karşılığında, 25 bin gıda kolisi alımı ihalesine çıktı. İhale 3 Haziran’da sonuçlandı. Ensar Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyeliği yapan ve Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketi Şirin Kardeşler Gıda tek başına girdiği ihaleyi 5 milyon 700 bin TL bedelle kazandı.

‘İŞİNİZE BAKIN!’

İhaleye ilişkin telefonla ulaştığımız Şirin, sorularımıza yalnızca, “İşinize bakın” şeklinde yanıt vererek görüşmeyi sonlandırdı.



Türkmen ile Şirin’in yakınlıkları dikkat çekiyor. Trabzonlu olan iki ismin sıklıkla ziyaret ve etkinliklerde bir araya geldiklerine ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yer alıyor. 2015 yılında vakfın Üsküdar Şubesi'nin açılışında konuşan Türkmen, “Gün birlik günüdür. Ve gün, herkesin safının belli olması gerektiği gündür. Hiç çekinmeye gücenmeye gerek yoktur. Herkes safını belli edecektir ve adamımıza, vakfımıza, davamız uğruna ömrünü adamışlara sahip çıkma günüdür” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Türkmen, geçen mayıs ayında Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Vefa Yunus Taylan’ı Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı’na atamıştı. Üsküdar Belediyesi 2018’de biri Sultantepe Mahallesi’nde diğeri de Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan iki kamu binasını Ensar Vakfı’na bedelsiz tahsil etmişti. Yine Üsküdar’daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bitişindeki yurt binası da bedelsiz olarak 49 yıllığına TÜRGEV’e verilmişti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu dönemde Ensar Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyesiydi.