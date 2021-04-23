'Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ensar Vakfı, yorumları kapatmak zorunda kaldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ensar Vakfı, gelebilecek tepkileri engellemek için hesabından yorumları kapattı.
Karamanda'ki yurtlarında yaşanan çocuk istismarıyle gündeme gelen ve toplumun büyük bir bölümünden tepki çeken Ensar Vakfı, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadesi kullanıldı.
Vakfın hesabından yapılan tüm paylaşımların yorum bölümü açık tutulurken, bu paylaşımda kapatıldı. Yorumların kapatılmasıyla Ensar Vakfı'na yönelik gelebilecek eleştiriler engellendi.
NE OLMUŞTU?
Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait evlerde kalan 2012-2015 yılları arasında, 9-10 yaşlarında çok sayıda çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 54 yaşındaki Muharrem Büyüktürk adlı öğretmenin cinsel istismarı belgelendi.
Büyüktürk, 4 Mart 2016 tarihinde tutuklandı. Kabul edilen iddianameyle beraber Muharrem Büyüktürk'ün "çocuğa nitelikli cinsel istismar, hürriyeti tahdit, kasten yaralama ve müstehcen görüntüleri izletme" suçlarından hâkim karşısına çıkarılmasına karar verildi. Olayın ortaya çıkması üzerine 29 Mart 2016'da Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen Muharrem Büyüktürk'ün meslekten ihraç edildiğini açıkladı.
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