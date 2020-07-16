AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla Serik’teki ‘500 bin liralık rüşvet iddiası araştırılsın’ önerisi reddedildi

16 Temmuz 2020 Perşembe, 21:06

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, AKP’li Serik Belediyesi’nde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un da isminin karıştığı “500 bin liralık” rüşvet iddiasının araştırılması için Meclis’e önerge verdi. Önerge AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Önergeyle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Zeybek ise ‘olayın örtbas edilmeye çalışıldığını’ belirterek, “2 ay 11 gün olmuş hiçbir yetkili açıklamada bulunmuyor. Herkes suspus, ama ortada bir gerçek var ki, Serik Belediyesi 500 bin liralık bir rüşvet almış” dedi.

Bakanların isimlerinin de olaya karıştığını vurgulayan Zeybek, 2013 yılında 4 bakan hakkında gelen fezlekeleri de hatırlatarak, şunları söyledi:

“Özellikle Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı’na çağrıda bulunuyorum bu rüşveti alan kişiyi derhal açıklayın, yoksa bu rüşvet suçunun ortağı olursunuz, rüşveti gizlemek kamu görevlisi için suçtur. Kamu görevlisi resen soruşturulması gereken bir suçu tespit edip bildirmiyorsa suç işliyor demektir. Bunu bugün örtbas etmeye çalışanlar suç işliyorlar. Buna meclisin izin vermemesi gerekiyor. 2013 yılında dört bakanın rüşvet olayı meşrulaştırıldı, şimdi de iki bakanın bildiği rüşvet olayı meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu ülkede birazcık adalet dağıtalım, yargıyı işletelim.”

NE OLMUŞTU?

Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katıldığı toplantıda Kadriye ve Belek Beach Parklarıyla ilgili sorunu gündeme getirdiğini ve bakanların kendisine “İşletme sahiplerinden 500 bin lira alındı” dediğini açıklamıştı. Aputkan bakanları ‘önceki başkanın rüşvet aldığını bilmesine rağmen sessiz kalmakla’ suçlamış ve İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istemişti.