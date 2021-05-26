AKP'li vekil Akay'ın ihale vurgunu

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:32

Görevinden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait "Nanoksia" adlı şirketin, Ticaret Bakanlığı’na piyasanın üzerinde bir fiyatla dezenfektan satması skandalı hafızalarda yerini korurken AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay da bir skandala imza attı. AKP Milletvekili Akay’ın Urfa’daki AKP’li Akçakale Belediyesi’nden milyonlarca liralık akaryakıt sattığı açığa çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 1 Eylül 2020 tarihinde Akçakale Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü “Akaryakıt Alım İşi” adı altında 400 ton motorin ve 10 ton kurşunsuz benzin alımı için bir ihale düzenledi. İhalenin dökümanlarını iki şirket alırken ihaleye sadece Akay Petrol Şirketi katılarak 2 milyon 171 bin TL teklif verdi. AKP’li Belediye ile şirket arasında da 5 Ekim tarihinde tam bir yıllık sözleşme imzalandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Akay Petrol Şirketi’nden alınan akaryakıtın bir yıl boyunca Akçakale Belediyesi’nin ihtiyaç ve talebine göre peyder pey belediyenin araç garajına ve Akçakale ilçe sınırları dahilinde kırsalda çalışacak araçlara teslim edilmesi istendi.

KARDEŞLERİ VE AKRABALARI

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Akay Petrol Şirketi’nin AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay dışında beş ortağı daha var. Şirketin diğer beş ortağı da AKP’li Akay’ın kardeşleri ve akrabaları. Öte yandan cevap hakkı kullandırmak için ulaşılan AKP Milletvekili Akay, sorularıı da yanıtsız bıraktı.

İHALEDE DİĞER ŞİRKETLERE ENGEL

“Akaryakıt Alım İşi” ihalesi için hazırlanan ihale dosyanın 10’uncu Maddesine "İhaleye sadece ilçe merkezinde bulunan firmalar katılabilecektir" ibaresi de eklenerek Akçakale ilçe merkezi dışındaki şirketlerin ihaleye katılması engellendi.

Ancak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci Maddesinde, "İdareler, ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" denilerek ihalelerde rekabetin sağlanması gerektiği vurgulanıyor.