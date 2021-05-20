Erdoğan'ın İmam Hatip arkadaşına ihale yağıyor

20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, imam hatip lisesinden arkadaşı olarak da bilinen Hasan Gürsoy’un firması, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın ortasında yer alan tarihi camiyi restore edecek. Tarihi yapıların restorasyon ihalelerini almakla nam salan Gürsoy, 2006 yılında İstiklal Caddesi’ne Çin malı granit döşediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, Kasımpaşa’da bulunan “Beyoğlu Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii Yapısal Güçlendirme ve Restorasyonun Tamamlanması İşi” için açtığı ihale sonuçlandı. Kamu İhale Kanunu’nun, “istisnalar” başlığı altında yer alan, 3. Maddenin (i) bendine göre yapılan ihaleye, geçerli 2 teklif verildi. Gürsoy Grup Restorasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin 5 milyon 219 bin 938 TL’ye aldığı restorasyon işi, 18 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mart ayında, restorasyon çalışmaları devam eden Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nda incelemelerde bulunmuştu.

RESTORASYON İHALELERİNİN TANIDIK İSMİ

Odatv'nin haberine göre, Tarihi Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii’nin restorasyon ihaleni alan Gürsoy Grup, Hasan Gürsoy ve akrabalarına ait. Gruba ait bir çok şirket bulunuyor. Şirketlerin merkezleri çeşitli ilçelerde bulunmakla birlikte, Gürsoy Yatırım Holding’in merkezi Üsküdar Kalantor Sokakta bulunuyor. Pek çok inşaat işi yapan gruba bağlı şirketlerden “Gürsoy Grup Restorasyon” ve “Güryapı Restorasyon Taahhüt” firmalarının son 3 yılda kamu kurumlarından aldığı 9 ihalenin bedeli 157 milyon TL’yi aştı.

Hasan Gürsoy ve akrabalarına ait şirketler, birçok tarihi yapının restorasyon ihalesini aldı. Bunlar arasında Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Huber Köşkü, Ahlat Köşkü, Davutpaşa Medresesi, Arkeoloji Müzesi, Okçular Tekkesi, Feshane, Ortaköy’deki Galatasaray Üniversitesi’nin yanan binası, Hasan Paşa Gazhanesi. Çamlıca Camii’nin yapımını da üstlenen Gürsoy, tarihi “Hadımköy Askeri Hastanesi”nin restorasyonunu da yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olarak da bilinen Hasan Gürsoy’u kamuoyu ilk kez, İstiklal Caddesi’nde 2006 yılında yapılan onarım işi ile geniş bir şekilde tanıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen, İstiklal Caddesi'nin onarımında kullanılan granit taşlar kamuoyunun tepkisini çekmişti. Çin’den getirtilen granit taşlar çok kısa bir süre içinde bozulunca tepkiler oluşmuş, dönemin İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş, yapılan onarımı söktürüp yeniden yaptırtmıştı.