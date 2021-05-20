Soylu’nun ‘Yakıştı’ dediği bir diğer hükümet konağı ihalesi de yine AKP’liye gitmiş

20 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yakıştı” ifadesi ile paylaştığı bir hükümet konağının altından daha AKP’li çıktı. 22 milyon 943 bin liraya ihale edilen Konya’daki Karatay Hükümet Konağı projesini üstlenen firmanın başkanı, AKP’ye oy verme çağrılarında bulunmuş. Firmanın, çeşitli illerde okul, derslik, hastane ve hükümet konağı projeleri gibi çok sayıda kamu ihalesini alması dikkat çekiyor.

Soylu, sosyal medya hesabından “Yakıştı mı yakıştı” etiketi ile bazı şehirlerdeki çocuk trafik eğitim alanı ve hükümet konaklarının hizmete hazır olduğunu duyurmuştu. Cumhuriyet, Soylu’nun duyurduğu Beypazarı Hükümet Konağı’nı, 19 milyon 750 bin liraya AKP’li Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın yeğeninin şirketinin yaptığını gündeme getirmişti. Başka bir AKP bağlantısı da Soylu’nun duyurduğu bir diğer konaktan çıktı.

23 MİLYONLUK KONAK

Soylu, 17 Mayıs’ta, “Konya Karatay’a, yeni hükümet konağımız yakıştı mı yakıştı. Karatay Hükümet Konağımız hizmete hazır” paylaşımında bulundu. Söz konusu hükümet konağı için 5 Kasım 2019’da ihaleye çıkıldı. İhaleye 16 teklif verilirken, tekliflerin 13’ü geçerli sayıldı. İhaleyi kazanan firma, 22 milyon 943 bin liralık teklif ile “Seler Taahhüt Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret” oldu. 2011’de faaliyete geçen firmanın başkanı Yüksel Kaçak’ın AKP paylaşımları dikkat çekti.

Kaçak’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’ye oy çağrısı yaptığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin 2017’deki halkoylaması öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun alkollü içki tükettiği fotoğrafı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın umreye gittiği fotoğrafları, üzerindeki “Neden mi evet diyeceğiz? Ayyaş bir lider değil, dinini yaşayan bir lider istediğimiz için” yazısı ile birlikte paylaştığı görüldü.

Söz konusu şirketin üstlendiği projeler de dikkat çekiyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket; Antalya, Niğde, Ankara, Sakarya, Çorum ve Sinop gibi illerde, aile sağlığı merkezi, derslik, okul, pansiyon ve hükümet konağı gibi çok sayıda kamu ihalesi üstlendi. Bu projelerden biri de 38 geçerli teklifin verildiği Samsun Alaçam Hükümet Konağı projesi. Şirket, bu ihaleyi, 11 milyon 243 bin lira teklif ile kazandı.