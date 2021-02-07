AKP'li vekil trafik kazası geçirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, yaralandı.

DHA
07 Şubat 2021 Pazar, 21:16
AKP'li vekil trafik kazası geçirdi
Abone Ol google-news

Kaza, akşam saatlerinde Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu’dan Ankara’ya giden AKP Ordu Milletvekili Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil, Feyyaz Tekel idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada milletvekili Yediyıldız ve yanındaki oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunanan milletvekili Yediyıldız ve oğlu, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler