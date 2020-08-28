AKP'li vekilden Kızılay sorusuna Mevlana'lı cevap
Kızılay'ın yoksullar için dağıtacağı etlerin otelinde görüntülenmesinin ardından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan AKP Bİtlis milletvekili Cemal Taşar suskunluğunu bozdu.
AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve kardeşi Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar'a ait otelin restoranında kullanıldığı iddia edilen Kızılay'a ait kavurma ve kıyma konservelerinin görüntülerinin yankıları sürerken, şimdiye kadar sessizliğini koruyan Cemal Taşar sosyal medya hesabından hakaret ederek sessizliğini bozdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Taşar, şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Dostlar, Mevlana ne güzel söylemiş, "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye." Ahmaklara verilecek cevap sükuttan ibarettir...
Sosyal medya kullanıcılarının otelde görüntülenen Kızılay etleriyle ilgili sorularını yanıtlamayan Taşar, soru soranları engelliyor.
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