AKP'li vekilden skandal sözler: Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller

14 Aralık 2020 Pazartesi, 21:25

TBMM'de yaşanan skandal olayın tutanakları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Tutanaklarda Engin Altay'ın "Millet aç, millet perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor." sözlerine karşı AKP'li Şahin Tin'in "O zaman aç değiller demek." dediğinin kayıt altına alındığı görüldü.

Söz konusu konuşma tutanağı şöyle: