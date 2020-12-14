AKP'li vekilden skandal sözler: Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller
CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Altay kürsüde “Millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor” derken AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin “O zaman aç değiller” dedi.
TBMM'de yaşanan skandal olayın tutanakları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Tutanaklarda Engin Altay'ın "Millet aç, millet perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor." sözlerine karşı AKP'li Şahin Tin'in "O zaman aç değiller demek." dediğinin kayıt altına alındığı görüldü.
Söz konusu konuşma tutanağı şöyle:
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