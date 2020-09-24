AKP'li vekile kira indirimine İYİ Parti 'dur' dedi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ali Bektaş, belediyeye ait iş yerlerinin kiralarına zam yaparken AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın iş yerine ise indirim yaptı. İYİ Parti yapılan bu indirim yargıya taşıyınca Başkan Bektaş, ihaleyi iptal etti.
AKP'li Kozlu Belediyesi, belediyeye ait işyerlerini geçtiğimiz Ağustos ayında 10 yıllığına ihaleye çıkardı.
İhaleye çıkarılan dükkanların kirasına yüzde 10 zam yaparken, AKP'li Milletvekili Hamdi Uçar’ın iş yerine yaklaşık yüzde 65 indirim yaptı. Belediyenin dükkanında kafeterya işletmeciliği yapan vekilin 14.500 lira olan kirasının, 5 bin liraya düşürülmesine İYİ Partililer tepki gösterdi.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, 1268 metre kare kapalı alanı, 480 metre kare açık alana sahip kafeterya Milletvekili Hamdi Uçar tarafından 2012 yılında 7 bin 560 liraya kiralanmıştı.
ŞİKAYET EDİLİNCE İHALEYİ İPTAL ETTİ
İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanı Ender Adıbaş, kafeteryanın bulunduğu yerin kira bedeli konusunda ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulununca Başkan Ali Bektaş ihaleyi iptal zorunda kaldı.
İYİ Parti olarak halkın yanında olduklarını ifade eden İlçe Başkanı Adıbaş, “Her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı olduğumuzu, Zonguldak için faydalı ve doğru işlerde kim yaparsa yapsın yanında olacağımızı her zaman ifade ettik. Yanlış kararlarda ise karşı çıkacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Nitekim Kozlu Belediye Başkanlığının yaptığı ihalenin yanlış olduğunu, milletvekili de olsa asla ayrımcılık yapılmasına müsaade edilmemesi düşüncesiyle mücadelemizi gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Bu düşünce ile yaptığımız suç duyurusunun nasıl isabetli bir karar ve halkın yanında olduğumuzun bir göstergesi olduğunu kamuoyuna bir kez daha ifade ediyoruz. Bu açıdan ihalenin iptal edilmesini olumlu buluyoruz” diye konuştu.
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