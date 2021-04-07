AKP'li vekilin koruması olduğu öne sürülen Batu Köksal'ın trafikteki hareketleri sert tepkilere neden oldu

07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:17

AKP çalışanlarının skandalları bitmiyor. Kokain kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'na her kesimden tepki yağmış, siyasette de uzun polemikler yaşanmıştı. Ayvatoğlu'na yönelik tartışmalar sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen Hakan Tek'in lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.





Son olarak paylaşılan görüntülerde ise tepki çeken isim AKP'li Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın koruması oldu. Yediyıldız'ın koruması olduğu öne sürülen ve katıldığı hemen hemen bütün etkinliklerde olan ve programlarını sosyal medyadan duyurduğu görülen Batı Köksal'ın da görüntüleri tepki topladı.

Köksal, yüksek hızla gittiği araçta trafiği birbirine kattı. Diğer sürücüleri düşünmeden araç kullanan Köksal, önündeki araçlara da bir bir makas attı. Köksal o görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.