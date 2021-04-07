AKP'li vekilin koruması olduğu öne sürülen Batu Köksal'ın trafikteki hareketleri sert tepkilere neden oldu
AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın koruması olduğu iddia edilen Batu Köksal isimli kişinin köprü trafiğindeki görüntüleri tepki çekti. Köksal, yüksek hızda önündeki araçlara makas attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
AKP çalışanlarının skandalları bitmiyor. Kokain kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'na her kesimden tepki yağmış, siyasette de uzun polemikler yaşanmıştı. Ayvatoğlu'na yönelik tartışmalar sürerken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen Hakan Tek'in lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Son olarak paylaşılan görüntülerde ise tepki çeken isim AKP'li Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın koruması oldu. Yediyıldız'ın koruması olduğu öne sürülen ve katıldığı hemen hemen bütün etkinliklerde olan ve programlarını sosyal medyadan duyurduğu görülen Batı Köksal'ın da görüntüleri tepki topladı.
Köksal, yüksek hızla gittiği araçta trafiği birbirine kattı. Diğer sürücüleri düşünmeden araç kullanan Köksal, önündeki araçlara da bir bir makas attı. Köksal o görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- AA'da deprem: Yeni isimde 'Fuat Avni' ayrıntısı