AKP'li Yayman'dan sosyal medya açıklaması: Sansür yasası değil, Almanya'da ne varsa Türkiye'de de o olacak

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:08

Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan TBMM Dijital Komisyonu Mecralar Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman sosyal medya, dijital dönüşüm demokrasileri güçlendiren fikirlerin yayılması çeşitlenmesi önemli bir mecra halindeyken bir anlamda bir ırkçılık dilinin, bir nefret dilinin siber faşizmin döndüğü bir alana dönüştüğünü söyledi.

AKP'li Yayman, "Önümüzdeki dönemde TBMM'de yeni bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda çalışmalarımız var. Cumhur İttifakı olarak bu konuyu çok önemli buluyoruz. Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak. Bizim bir tezimiz var. Almanya'da ne varsa Türkiye'de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye'de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız.

"KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI" BAHANESİ

Biliyorsunuz hiçbir sosyal mecranın Türkiye’de temsilciliği yoktu. Şu anda Türkiye’de tüm sosyal medya kuruluşlarının sosyal mecraların temsilcileri açıldı. Bir nefret suçu işlendiğinde ya da kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda bir kamuoyu oluştuğunda bir muhatap bulmak zordu. Temsilciliklerin açılmasıyla bir hukuki muhatap oluştu” ifadelerini kullandı.



