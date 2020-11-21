AKP'li 'Yeliz'den Erdoğan'a anlaşılmayan mektup
Kamuoyunda 'Yeliz' olarak bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup, okuyanlarda kafa karışıklığına neden oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın önceki günlerde katıldığı canlı yayında kullandığı ifadeler, AKP içerisinde de tartışmalara neden olmuştu.
Arınç'ın açıklamalarının ardından konu ile ilgili paylaşım yapan isimlerden biri de kamuoyunda 'Yeliz' olarak bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu.
Yazdığı bir mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Çamlı, Erdoğan'ı etiketleyerek "Allah yardımcı olsun reis" dedi.
Erdoğan'ın 'gönüllü şoförü' Ahmet Hamdi Çamlı 2015'de vekil seçilmişti.
İşte Çamlı'nın anlaşılamadığı için eleştiri toplayan o mektubu;
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