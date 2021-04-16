AKP'li yöneticilere '13 milyar TL kamu zararı' davası

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 1 Nisan 2004-17 Nisan 2019 tarihleri arasında İBB yönetiminde olan AKP’li yöneticiler hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Görevi İhmal”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Dolandırıcılık”, “İrtikâp” suçlarını işledikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede 1 Nisan 2004-17 Nisan 2019 tarihleri arasında İBB yönetiminde olan AKP’li yöneticilerin kamuyu milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirtilerek dosyaların Ekrem İmamoğlu Başkanlığı’ndaki İBB’de mevcut olduğu vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın suçluların soruşturulmasını engellendiği, suçluların ortaya çıkması ve yargılanmalarına engel olduğu belirtildi.

Dilekçede, “Yukarıda işlendiği açık birçok suç göz ardı edilmemesi, siyasi saiklerle tüm bu yasa dışı işlerin üstü örtülmemesi için müvekkil Parti bu ve benzer konularda defalarca suç duyurularında bulunulmuştur. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışına benimsemektedir. Ayrıca Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, idari her türlü eylemin ve davranışının halka açık olması ve yargısal denetime tabii olması gerçek hukuk devletinin de temel prensibidir. Ancak bugünlerde yapılanlar Halkın menfaatlerini hiçe sayılarak yapılmakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin yakınlarının menfaatlerini esas almaktadır” denildi.

Suç duyurusunun ardından HKP Yöneticisi Ayla Şahbaz Çağlayan Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Şahbaz şu ifadelere yer verdi:

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün burada AKP yönetimi altındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan yolsuzlukların sorumluları ve bu yolsuzlukları yargı önüne çıkartmayı engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. AKP İktidarı ülkemizin her yerinde olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yönetimi altındayken birçok yeri yandaşlarına ederlerinden çok daha az miktara, sırf peşkeş çekmek uğruna satmış ve kamuyu milyarlarca liralık zarara uğratmıştır. AKP döneminde gerçekleşen bu kamu malı hırsızlığının ve milyarlarca liralık zararın belgelerini ise şimdiki Büyükşehir Belediyesi yönetimi açıklamıştır. Açıklananlara göre AKP döneminde bir özel şirket 7 Ocak 2016 günü Başakşehir’de 49 milyon liraya 78 bin metrekarelik bir arsa almıştır. Sadece bu alımı yaptıktan 4 gün sonra 11 Ocak’ta 49 milyon liraya satın aldığı arsayı 130 milyon liraya Kiptaş’a satmıştır. 4 günde 81 milyon lira. Yani bugünkü rakam ile 216 milyon lira, 27 milyon dolar AKP ile bağı olan o şirketin cebine gitmiştir.

Yine 2017’de Fatih’te, Vatan Caddesi’ndeki bir lunapark bir özel şirket tarafından 25 milyona alınmış bu arsaya İBB tarafından imar izni verilmiştir. 25 milyon liraya satın aldığı ve imarını değiştirdiği bu araziyi alan şahıs, imarlı haliyle 430 milyon liraya İBB’ye satmıştır. Ki bunlar sadece örnek olarak verilenlerdir. Belediye’nin elinde bu yolsuzluklara benzer 50 tane dosya bulunmaktadır ve bunlar hakkında yargı mercilerine başvuracaklarını söylemişlerdir. Ancak AKP İktidarı yapılan bu yolsuzluklar ortaya çıkmasın diye İçişleri Bakanlığı’nı devreye hızlıca sokmuş, dosyalara İçişleri Bakanlığı el koymuş ve soruşturma izni de vermemiştir. Yani tüm amaçları yaptıkları yolsuzlukları, kamuyu uğrattıkları milyarlarca liralık zararı yargı önünde ortaya çıkartmamaktır.

Ancak AKP İktidarı ne yaparsa yapsın, biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak onların yolsuzluklarına da engellemelerine de karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız suç duyurusunda hem İBB Yönetimi AKP elindeyken o zaman ki görevliler hakkında hem de bu yolsuzluğun yargı önüne çıkmasını engelleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takipçisi olacağız ve AKP’nin gerçekleştirdiği tüm hukuksuzluklara ve yolsuzluklara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”