AKP’li Zengin’den ‘çıplak arama’ iddialarına yanıt: Ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

19 Şubat 2021 Cuma, 10:23

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te gündeme gelen Uşak Emniyet Müdürlüğü’ndeki çıplak arama iddialarına yanıt verdi.

İddiaları sert bir dille reddeden Zengin, “kurgu” olduğunu öne sürdü. Zengin, “Biliyoruz ki size ve o kadınlara bir aferin geldi” şeklinde konuştu.

Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Vakti zamanında bu başörtüsü yasakları varken, malum FETÖ'cülerin başındaki adam ne demişti, ‘Başörtüsü füruattır’ demişti. Sonuna kadar baltalamıştı. Şimdi ne kadar hapisanedeki FETÖ'cü kadın varsa başörtüsü savunucusu olmuşlar. Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim, FETÖ'cülerin malzemesi değilim. Demek isteniyor ki, bir sürü başörtülü kadına bu iğrençlik yapılıyor ve Özlem Zengin buna müsaade ediyor. Siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yetmiyor, ne kadar yurt dışına kaçmış FETÖ'cü varsa, beni Twitter'dan etiketleyerek haber paylaşıyor. Ben bir avukatım ve hukuk kaidelerinin ne olduğunu iyi bilirim. Bütün hukuki mevzuatın yanlış uygulaması olabilir, hayatın içinde vardır. Hukuka uygun olarak yapılmıyorsa ben itirazın karşısında sonuna kadar varım. O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Görüntülerle ispatlandı. Bakan Yardımcısı gitti ilan etti. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Biliyoruz ki size bir aferin geldi.”