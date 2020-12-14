AKP'lilere sokağa çıkma kısıtlaması yok!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 16:39

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı haftasonunda, Rize'de ise AKP'ye yönelik 'istina' vardı.

Tüm illerde de olduğu gibi Rize’de de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara para cezası kesildi. Ancak AKP Rize Gençlik Kolları, kısıtlama saatinde sokakta taksici esnafını ziyaret etti.

AKP Gençlik Kolları başkanı Kadir Ali Çelik ve İl Başkan Yarımcısı Hüseyin Topçu, sokağa çıkma yasağında görevli temizlik görevlisi, polisleri ve taksici esnafına ziyaret gerçekleştirerek çorba ikramında bulundu.

Duruma tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Twitter hesabından "Sokağa çıkma yasağı Rize'de AKP liler için geçerli değil herhalde." diye yazdı.