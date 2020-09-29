AKP'lilerin adının karıştığı cinsel istismar iddiasını haber yapan 2 gazeteci tutuklandı

29 Eylül 2020 Salı, 12:35

Faruk Bostan ve Bülent Karagöz’ün sahibi olduğu Kocaeli Halk Gazetesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan cinsel istismarlara dair haberler yapmıştı. Bostan ve Karagöz, haberlerin devamında Kartepe'de yaşanan cinsel istismar skandalına AKP'nin yerel ilçe yöneticilerinin de karıştığı iddiasını gündeme getirmişti.

Birgün'ün haberine göre, bu iddialar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalandı. Haberlerin devam etmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Karagöz ve Bostan, çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SORUŞTURMA YOK"

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi: "Kocaeli Halk Gazetesi isimli internet sitesinde 26 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 'Açıklıyoruz: Kartepe AKP’nin tecavüz çetesi' başlıklı haberde, E.Ş, M.S, A.G. ve G.T. isimli kişilerin ifade verdiği ve gözaltına alındığı, F.B, F.K, N.A, E.Ş, M.S. ve B.M. isimli kişilerin de savcılığa çağrıldığı ve avukatlarıyla gidecekleri yönünde bir bilgiye yer verilmiş ise de; Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının tetkikinde, bahsi geçen konu ve kişilerle ilgili yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığı anlaşılmıştır."

"İSİMLER DAVA DOSYASINDA VAR"

Haberde ismi geçen kişilerin H.Y. isimli kız çocuğuyla ilgili dava dosyasında da yer aldığını belirten Avukat Gökhan Dirican “Bu haberin yapılmasından günler önce, 21 Eylül 2020 tarihinde adı geçen kızımız H.Y. ifade vermiştir. Kızımıza da haberde geçen aynı isimler sorulmuştur. Hatta anladığımız kadarıyla bu son ifade H.Y.’nin ikinci ya da üçüncü ifadesi. H.Y. bu isimleri tanımadığını söylemiş, ama bu isimler bir biçimde dava dosyasına girmiş. Aile mi verdi, tanık mı, gizli tanık mı bilmiyoruz ama bu kişilerin isimleri zaten dava dosyasına girmiş durumda. Bu noktada konu haber değeri kazanmıştır. Yine de özenli bir gazetecilik yapılarak açık isimler değil, baş harfler kullanılarak hassasiyet gösterilmiş. Açık olarak da isimler yazılabilirdi yasal olarak” diye konuştu.

Avukat Selda İlgöz de iftira suçlamasına neden olan isimlerin H.Y. dosyasında bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu dosyada ayın 21’inde kızın beyanına başvurulmuş. Bu isimler sorulmuş. Sorgulama sırasında da hem Faruk Bostan’a hem Bülent Karagöz’e aynı isimler soruldu. Demek ki bu isimler biliniyor. Bu iddialar iki kızımız hakkında. H.Y. dosyasında bu isimler geçiyor, diğer mağdur D.’nin ifadesinde de bu isimlerin geçip geçmediğini bilmiyoruz. Eksik araştırma ile tutuklama kararı verildi.”

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde, zihinsel engelli olan 20 yaşındaki M.Y. isimli kadına cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili yapılan soruşturma sonucu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheliye ise ev hapsi kararı verildi. 4 şahıstan birinin Kartepe Belediyesi personeli olduğu iddia edilmişti. Bostan ve Karagöz, başka bir skandalın daha yaşandığını ileri sürerek, AKP yöneticilerinin de aralarında olduğu bazı isimlerin bulunduğunu iddia etmişti.