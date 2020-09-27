Başkan yardımcısı, meclis üyesi, şöför... Savcılıktan "AKP'nin tecavüz çetesi" açıklaması

27 Eylül 2020 Pazar, 11:33

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz haftalarda, yarı zihinsel engelli olan 20 yaşındaki M.Y isimli kadına cinsel istismarda bulunulduğu iddiası ile ilgili yapılan soruşturma sonucu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheliye ise ev hapsi kararı verildi. 4 şahıstan birinin Kartepe Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli yerel medyası ise tecavüz skandalında AKP'nin yerel teşkilatından yöneticilerin de aralarında olduğu bazı isimlerin bulunduğunu iddia etti.

"HEPİNİZ DERHAL İSTİFA EDİN"

Kocaeli Halk Gazetesi'nde dün (26 Eylül) yayınlanan "Açıklıyoruz: Kartepe AKP'nin tecavüz çetesi" başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Kartepe'de yer yerinden oynatacak büyük bir rezalet daha ortaya çıktı...

Gazetemizin imtiyaz sahibi Faruk Bostan'ın araştırmaları sonucu, bizleri dehşete düşüren çok büyük bir ahlaksızlığı yargıya ihbar ediyoruz.

Yaşından başından ve temsil ettiği misyondan utanmadan kimisinin torunu yaşında, kimisinin çocuğu yaşında bu kız çocuklarına alçakça tecavüz edenleri (hem de yıllardır) ucunda ölüm olsa ifşa etmek bir insanlık borcudur.

Koruyamayacaksınız...

Kollayamayacaksınız...

Suratlarına tükürecek ve rezil edeceğiz ki...

Kendi çocukları bile onlardan yüz çevirsin, toplumdan soyutlansınlar.

İşte memleket böylelerinin yüzünden bu halde...

İşte bu yüzden tecavüzler, kadın cinayetleri her geçen gün artıyor.

Gazetemizi hedef gösteren, iftira atıyorlar diyen ve bize etik basın ilkelerini öğretmeye kalkan AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz bu işe ne diyecek bakalım?

Kendi teşkilatının şu halini nasıl açıklayacak?

Bu kadar ahlaksızı bir araya nasıl getirdin demeyecekler mi ona?

Haberin yok muydu demeyecekler mi?

Bu utanç hepinize yeter... Hepiniz derhal istifa edin.

Ve bu isimlerin neredeyse tamamı Kartepe AKP'nin etkili ve yetkili isimleri...

4 kişi ifade verdi demiştik. (Şüphelilerden E.Ş, M.S, A.G, G.T gözaltına alınmıştı.)

Gelelim diğerlerine:

F.B.... İlçe Başkan Yardımcısı.

F.K.... AKP eski İl Genel Meclis Üyesi.

N.A... AKP Meclis Üyesi.

E.Ş.....Kartepe Belediyesi'nde.

M.S....İlçe Başkan Yardımcısı, Meclis Üyesi.

B.M....Başkan şoförü.

Ama durumdan ve duyumlarımızdan anlaşılıyor ki isimler bu kadarla sınırlı değil, şok yaratacak başka isimler de var, onları da netleştirip açıklayacağız.

Haberi yayınlarken aldığımız bilgi:

Bu isimler savcılığa çağrılmış ve avukatlarıyla gideceklerini bildirmişler.

Kocaeli Halk Gazetesi takipte kalmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edecek..."

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı sözkonusu haber üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kocaeli Halk Gazetesi isimli internet sitesinde 26 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan

“Açıklıyoruz: Kartepe AKP’nin tecavüz çetesi” başlıklı haberde,

E.Ş., M.S., A.G. ve G.T. isimli kişilerin ifade verdiği ve gözaltına alındığı,

F.B., F.K., N.A., E.Ş., M.S. ve B.M. isimli kişilerin de savcılığa çağrıldığı ve avukatlarıyla gidecekleri yönünde bir bilgiye ver verilmiş ise de;

Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının tetkikinde, bahsi geçen konu ve kişilerle ilgili yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilginize rica ederiz.”



