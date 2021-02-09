AKP’lilerin ‘gözdesi’ Bursa Teknik Üniversitesi yandaş vakıfla protokol yaparak devletten teşvik almış

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Öğrenci bilgi sisteminde AKP’nin etkinliklerini duyuran Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu’nun başkanlığını yürüttüğü Yeni Dünya Vakfı ile işbirliği protokolü imzalandığı ortaya çıktı. AKP’li Yıldırım Belediyesi’nden sembolik bir rakamla yurt kiralayan vakfın, protokol kapsamında yurtta kalan BTÜ öğrencilerinden aylık 500 TL, devletten de öğrenci başına 600 TL teşvik aldığı öğrenildi. Öğrenciler, “Okulla sürekli protokol imzalanıyor. Israrla yandaş yurtla çalışıyorlar” dedi.

BTÜ’de öğrenci bilgi sisteminde AKP’nin etkinliklerinin duyurusu paylaşılmıştı. Üniversitenin Rektörü Arif Karademir ise sosyal medya hesabından Nakşibendi tarikatının kollarından İskenderpaşa cemaati lideri Mahmud Esad Coşan’ı anarken, İskilipli Atıf’tan övgüyle bahseden mesajları paylaşmıştı. Yeni Dünya Vakfı’nın sosyal medya hesabından 10 Ağustos’da yapılan paylaşımda, “Vakfımız ile @bursateknikuniv arasında üniversite öğrencilerinin sosyal kültürel gelişimine destek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.. ” ifadeleri yer aldı. Genel başkanlığını, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu’nun yaptığı Yeni Dünya Vakfı’nın mütevelli heyeti ve istişare heyetinde birçok AKP’li isim yer alıyor.

‘TALAN DÖNÜYOR’

Yeni Dünya Vakfı ile protokol imzalanmasından rahatsız olan öğrenciler şunları paylaştı: “Yeni Dünya Vakfı’nın yurdunun soygunculuğunu da anlatmak istiyoruz. Öğrenciden 500 artı devletten 600 teşvik alıyorlar. Yemekler bazen belediyenin artık yemekleri olabiliyor. Yurt hem yandaş vakfın hem de teşvikli. Çok büyük talan dönüyor. Arada biz kalıyoruz. Kadın öğrenci yurdu yok, Uludağ Üniversitesi’nin yurdunda kalıyorlar. Okulda protesto oldu fakat bir sonuç alınmadı. Biz neyse, Yeni Dünya Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ya da 35 yıllık KYK ile idare ediyoruz. Kadın öğrenciler bir saatlik yoldan geliyorlar.”