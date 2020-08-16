AKP'lilerin hedefindeki Ünsal Arık'a 'kurşun'lu tehdit

16 Ağustos 2020 Pazar, 14:02

Almanya'da yaşayan Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, kendisine hedef alan ölüm tehdidi mesajını duyurdu.

Twitter hesabından yazan şampiyon boksör "Bugün arabanın camında bir zarf vardı zarfın içinde bir kurşun. Selamınızı aldım helal olsun" ifadelerini kullandı.

Bir süredir AKP'lilerin hedefinde olan Arık hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan, Arık hakkında şarkı yaparak kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Arık, 2014 yılında da üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmış ve uzun süre gündeme oturmuştu.



