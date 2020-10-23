AKP’nin 18 yıllık eğitim karnesi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eğitimde reform” açıklamalarına cevap verdi.

Sefa Uyar
23 Ekim 2020 Cuma, 05:30
AKP’nin 18 yıllık eğitim karnesi
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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eğitimde reform” çıkışının ardından AKP’nin 18 yılda eğitim adımlarını tek tek sıraladı. Tespit ve eleştiriler özetle şöyle:  

418 yılda 7 kez Milli Eğitim Bakanı, defalarca eğitim sistemi ve sınav sistemleri değiştirildi.

- Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 68 binden 700 bine yükseldi. 

- Okullar nitelikli-niteliksiz diye ayrıldı. Öğrenciler özel okullara yönlendirildi.

- 3.4 milyar harcanan Fatih projesi nedeniyle 50-60 liralık internet faturası 3-4 bin liraya çıktı.

- Liselere giriş sınavlarının cevap anahtarları taşerona okutuldu. Sınav soruları çalındı. 

- 4+4+4 sistemi ile 60 aylık çocuklar okula başlatıldı. İlkokullar 4 yıla indirildi. 

- Yaklaşık 18 bin köy okulu kapatıldı.  

- Liyakatin yerini sadakat ve emre itaat aldı.

- Kanuna aykırı okul açmanın cezası kaldırıldı, merdiven altı kaçak okullar çoğaldı. Sıbyan mektebi adı altında hurafeler öğretilmeye başlandı.

- Akademisyeni, öğrencisi olmayan üniversiteler açıldı.


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