AKP’nin 18 yıllık eğitim karnesi
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eğitimde reform” açıklamalarına cevap verdi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eğitimde reform” çıkışının ardından AKP’nin 18 yılda eğitim adımlarını tek tek sıraladı. Tespit ve eleştiriler özetle şöyle:
418 yılda 7 kez Milli Eğitim Bakanı, defalarca eğitim sistemi ve sınav sistemleri değiştirildi.
- Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 68 binden 700 bine yükseldi.
- Okullar nitelikli-niteliksiz diye ayrıldı. Öğrenciler özel okullara yönlendirildi.
- 3.4 milyar harcanan Fatih projesi nedeniyle 50-60 liralık internet faturası 3-4 bin liraya çıktı.
- Liselere giriş sınavlarının cevap anahtarları taşerona okutuldu. Sınav soruları çalındı.
- 4+4+4 sistemi ile 60 aylık çocuklar okula başlatıldı. İlkokullar 4 yıla indirildi.
- Yaklaşık 18 bin köy okulu kapatıldı.
- Liyakatin yerini sadakat ve emre itaat aldı.
- Kanuna aykırı okul açmanın cezası kaldırıldı, merdiven altı kaçak okullar çoğaldı. Sıbyan mektebi adı altında hurafeler öğretilmeye başlandı.
- Akademisyeni, öğrencisi olmayan üniversiteler açıldı.
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