AKP’nin 19 yıllık icraatı: Ülke borç batağında, yurttaş nefessiz
Halk da sanayici de karanlıkta kaldı. Yurttaşın elektriği borçtan kesildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin bile borcu 7 milyar lirayı aştı. Son 10 günde 24 il ve 43 ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Bazı yerlerde kesinti karanlık saati aştı. Öğrenci ders çalışamadı, sanayici üretemedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, hazırladığı “elektrik kesintileri” raporu ile son 10 günde en az 24 il ve 43 ilçede elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Akın, tamamen özelleştirilen elektrik dağıtımından 13 milyar dolar elde edilirken şirketlerin borcunun ise 7 milyara yaklaştığını aktardı.
Öne çıkan tespitler şöyle:
- En az 24 il: Ülke genelinde dondurucu soğukların etkisini gösterdiği dönemde en az 23 il ve 43 ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı.
- Sanayi olumsuz etkilendi: Gaziantep’te pek çok KOBİ’de elektrik kesintileri nedeniyle üretim yapamadı.
- Günlerce sürdü: Bartın’da 250’nin üzerinde köy ve mahalleye uzun süre elektrik verilemedi. Zonguldak’taki kesinti de bazı bölgelerde 24 saatin üzerinde sürdü.
- Eğitim koptu: Pek çok üniversite öğrencisi sınav dönemine denk gelen kesintilerle mağduriyeti arttı.
- Sorumluluk şirketlerin: Elektrik kesintilerine neden olan altyapı arızalarını gidermek, özelleştirilen dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda. Türkiye’nin 21 bölgeye ayrılarak elektrik dağıtımının tamamen özelleştirildi ancak ekonomik sıkıntı yaşayan bazı şirketlerin altyapı yatırımlarını yeteri kadar yapmadığı iddia edildi.
- Borç batağındalar: Şirketlerin bankalardan 10 milyar dolar tutarında kredi kullanmasının ardından döviz kurundaki rekor artış nedeniyle zarar ettiği ve bankalara olan borçlarını ödeyemedikleri kaydedildi. Dağıtım şirketlerinin yaklaşık 7 milyar dolar tutarında borçlarının bulunduğu aktarıldı.
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