AKP’nin 72 milyonluk “bayram şekerini” bakın kim ödeyecek

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:27

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kurban Bayramı'nda köprü geçişleri ücretsiz oldu ancak Hazine'den yine 72 milyon 205 bin lira çıkacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar, YİD projeleri hariç olmak üzere Karayolları sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Bu Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacağı için, ücretli olmaya devam edecek yap-işlet-devret projesi köprü ve otoyollar yine daha az kullanılacak. Dolayısıyla özel yollara Hazine'den milyonlarca dolar garanti bedeli ödenmeye devam edilecek. Vatandaş, bu bayramda da yap-işlet-devret projelerinin ücretli olması nedeniyle geçmediği yolun ve köprünün ücretini zaten ödeyecek.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sözcü’den Başak Kaya’ya yaptığı açıklamada, “Sözde bedava geçişlerle vatandaşa bayram hediyesi veriyorlar ama Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılanlar muaf tutuluyor. Vatandaşın bir cebine kaşıkla koyarken diğer cebinden kepçeyle alıyorlar” dedi.

OSMANGAZİ VE AVRASYA

Yavuzyılmaz'ın yaptığı hesaplamaya göre günlük 40 bin araç garantisi verilen ve geçiş ücreti 224 lira olan Osmangazi Köprüsü'nün bayram süresince bir gün için maliyeti 8 milyon 960 bin lira, 69 bin araç garantisi verilen ve geçiş ücreti 36.6 lira olan Avrasya Tüneli'nin maliyeti 2 milyon 525 bin lira, günlük 135 bin araç garantisi verilen ve geçiş ücreti 21.9 lira olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti de 2 milyon 956 bin lira olacak.

MÜCBİR SEBEP UYGULANMIYOR VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, YİD projeleri ile devletin peşin peşin soyulduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, yaptığı hesaplamayla ilgili olarak şunları söyledi: “YİD yollarının bayram boyunca millete maliyeti tam 72 milyon 205 bin lira. YİD ile yapılan sözleşmelerle devlet peşin peşin soyuluyor.

Geçtiğimiz Ramazan bayramında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla geçiş garantili iki köprüden ve bağlantılı yollarından geçmeyen araçlar için devletin kasasından 100 milyon lira çıktı. Bu ödemelerin ertelenmesi, iktidarın gündeminde yok. Mücbir sebep de uygulanmıyor. Kıyamet de kopsa ödemeler garanti. Bu projeleri milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak diye yaptılar ama firmalara ödenmesi gereken tutar her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor.”