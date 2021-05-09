AKP’nin ‘CHP Yalan Üretim Merkezi’ videosu, Erdoğan’ın talimatıyla kaldırıldı

09 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Erdoğan’ın, videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na içirilen “sözde papağan iksiri” sonrasında, “128 milyar dolar nerede” sorusunu tekrarlamaya başladığı ve bu nedenle de “videonun AKP’den çok muhalefetin tezlerini destekler durumda olduğu” belirtilerek animasyonu hazırlayanlara da sert tepki gösterdiği kaydediliyor.

Videoyu “başarısız” bulan Erdoğan’ın, yayımlanmasından kısa bir süre sonra parti yönetimine “Kaldırın” talimatı verdiği ifade ediliyor. Erdoğan’ı, animasyonda en fazla kızdıran bölümün ise “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözde iksiri içtikten sonra ‘128 milyar dolar nerede’ sorusunu tekrar tekrar sorması ve videoda akılda kalan tek kısmın ‘Kılıçdaroğlu’nun sorularının’ olması” gösteriliyor. Erdoğan’ın da videoyu izlediği zaman en fazla bu noktaya “takıldığı” ve Kılıçdaroğlu’nun sürekli “128 milyar dolar nerede” sorusunu sormasıyla videonun “sanki AKP’nin değil, CHP’nin tezini savunmak amacıyla hazırlanmış algısı yarattığına” işaret ettiği belirtiliyor. Videonun bu nedenle ilk yayımlandığı andan itibaren “AKP’den çok muhalefet cephesini hareketlendirdiği ve muhalefet cephesinde karşı hashtag’lerin açıldığı vurgulanıyor. Erdoğan’ın videoyu “içerikte CHP ile ilgili sabit, somutlaşmış güncel tespitlerin yer almamasına” da “kızdığı” belirtiliyor. Erdoğan’ın böylesi bir videodan beklentisinin “CHP’nin iddialarına karşılık tek cümlelik, akıcı ve akılda yanıtlar verilmesi olduğuna” işaret ediliyor. Erdoğan’ın videoya “eski tartışmaları yeniden gündeme getirdiği gerekçesiyle de tepki gösterdiği” belirtiliyor. Özellikle “Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili iddialara yer verilen videonun böylece “AKP’den çok CHP’ye yaradığı” da belirtiliyor. Erdoğan’ın söz konusu videonun, partiyi kamuoyu nezdinde “başarısız kampanya üreten bir parti konumuna getirdiği” gerekçesiyle de hazırlayanlara tepki gösterdiği ve parti yönetimine “Kaldırın” talimatını verdiği ifade ediliyor.

YÖNETME KABİLİYETLERİ KAYBOLDU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın yönetme kabiliyetini kaybettiğini belirterek “Yönetemediklerini gördükleri anda apar topar erken seçime gidecekler” dedi.

FOX TV’de “İlker Karagöz’le Çalar Saat Hafta Sonu” programınına katılan Öztrak, erken seçim iddialarıyla ilgili gelen bir soruya “Erken seçim kararını Erdoğan’ın şahsım hükümeti verecek. Çünkü yaptıkları anayasa değişikliğiyle o noktaya getirdiler işi. Biz de CHP kadroları olarak seçime hazırız” dedi. AKP’nin CHP’yi hedef alan animasyon filmini değerlendiren Öztrak, “Bizim ‘128 milyar dolar nerede’ sorumuzu öne çıkaran bir film. 3 günde videoyu sildirdiler” diye konuştu.