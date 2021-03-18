AKP'nin doğal gaz karnesini CHP'li vekil paylaştı

18 Mart 2021 Perşembe, 11:59

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kurumu görüşmelerinde; AKP Hükümeti döneminde doğal gaz ve petrol keşfine ilişkin ne kadar haber varsa tek tek sıraladı.

Kaya,“Yıllardır doğal gaz, petrol buluyoruz ama şu ana kadar bu konuyla ilgili ‘bulduk, çıkardık, kullanıma sunduk’ diye bir haberi hiç duymadık. Yani bu kadar gaz bulup da çıkaramayan bir başka ülke var mıdır? Buluyoruz da bulduğumuz bu gazı ne yapıyoruz? Yoksa biri bizi gaza mı getiriyor? AKP Hükûmeti ne zaman siyaseten sıkışsa gaz çıkarıyor” dedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmelerde Kaya, AKP’nin doğal gaz müjdelerini şöyle sıraladı:

BİRİ BİZİ GAZA MI GETİRİYOR?

“Ülkemizde doğal gaz bulunmasıyla ilgili basında alabildiğine haberler çıkmış. 9 Eylül 2004 ‘Akçakoca'da doğal gaz bulundu’ diye bir haber paylaşıldı, müjde olarak sunuldu. Tabii, bütün bu sunulan müjdelere, haberlere hepimiz millet olarak seviniyoruz ve İnşallah doğrudur diyoruz.

26 Kasım 2006 yine Akçakoca'da doğal gazdan sonra petrol bulunduğu müjdelenmiş. Sonra 20 Mayıs 2007'de ‘Karadeniz doğal gazı devreye girdi’ diye manşet var. 26 Ağustos 2007 ‘Karadeniz'de petrol ağlara takıldı’ diye bir haber var.

15 Mayıs 2009'da ‘Sakarya'da doğal gaz bulundu’ haberleri var. 17 Haziran 2010'da ‘doğal gaz rezervi bulundu’ haberleri var. Batı Karadeniz açıklarında 1.600 metre derinlikte; 29 Mart 2011'de TPAO'dan sevindiren Akçakoca açıklaması gelmiş, Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında 250 bin metreküp olan doğal gaz üretimleriyle ilgili bir haber çıkmış. Bakan Yıldız, açıklama yapmış 25 Ağustos 2012'de ‘Petrol bulduk ama çıkaramıyoruz’ diye bir haber.

Akçakoca açıklarındaki doğal gaz platformunda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkâri civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını kaydetmiş.

10 Mart 2013 ‘Karadeniz petrol ve doğal gazda yeni merkez oldu’ diye bir manşet atılmış. Karadeniz'de ciddi petrol ve doğal gaz rezervi bulunduğunu açıklamışlar. 1 Nisan 2013'te Taksim'de doğal gaz bulunduğu açıklanmış, 38 milyar metreküpe varan bir rezervden bahsedilmiş. 29 Haziran 2020'de Akçakoca'da bir doğal gaz keşfinin daha olduğunu o dönemin Bakanı Fatih Dönmez Bey açıklamış ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı 21 Ağustos 2020'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keyfinin Karadeniz'de gerçekleştiğini açıklamıştı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 ağustos ayında müjdelendiği son doğal gaz keşfinin akıbetine ilişkin sorular soran Kaya, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’e “TPAO'nun bu konudaki çalışmaları nelerdir? Bulunan doğal gazın işlenmesi çalışmalarına kaç yılda geçilecek, kaç yılda doğal gaz kullanılabilir hâle gelecektir? Bu doğal gaz keşfi konusunda BOTAŞ ile iş birliği yapılacağı söyleniyordu, bu iş birliği safhasına ne zaman geçilecek, BOTAŞ bu meseleye ne zaman dâhil edilecektir?” sorularını yöneltti.

ÖNCE GAZ, SONRA SEÇİM…

AKP Hükümeti’nin ne zaman sıkışsa ve ne zaman bir seçim düşünse gaz ve petrol bulduğu açıklamaları yaptığına da değinen Kaya, her müjdeden sonra gerçekleşen seçimlere atıfta bulunarak, şunları söyledi:

“21 Ocak 2010 tarihinde ‘TPAO Şırnak'taki Cudi Dağı'nda 3.250 metrede petrol buldu’ diye müjde verilmiş, hemen arkasından 12 Eylül 2010’da seçim olmuş, yani bir referandum yapılmış. 7 Şubat 2014'te Diyarbakır'da Türkiye'nin 40-50 yıl ihtiyacını karşılayacak kadar kaya gazı bulunduğu müjdelenmiş, hemen arkasından 30 Mart 2014'te yerel seçimler yapılmış. 9 Ocak 2015'te Trakya'da faaliyet gösteren Kanada menşeili Marsa Enerji Firması'nın Trakya Poyraz'da 600 milyon metreküp doğal gaz bulduğu müjdelendi, hemen akabinde 7 Haziran 2015'te yine seçimler olmuş. 14 Ekim 2015'te Lukoil, PanAtlantic ve Romgaz şirketlerini tam 30 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldukları müjdelendi, ne hikmetse o dönem seçim olmamış. 16 Mayıs 2018'de CNN'de Batman, Mardin ve Şırnak'ta büyük petrol rezervlerinin bulunduğu müjdelenmiş, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. 8 Şubat 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Trakya'da doğal gaz bulduklarını müjdeledi, 31 Mart 2019'da da yerel seçimler oldu. Yani ne zaman gaz bulsak; bakıyorsunuz, hemen arkasından bir seçim dönemine giriyoruz. Acaba bu gaz bulma hikâyeleri seçim malzemesi mi yapılıyor?”