AKP'nin ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'de

09 Temmuz 2021 Cuma, 13:55

Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif 18 kanun ve 2 Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik öngörüyor. Teklife göre güvenlik korucularına aylıklarının asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark ödenecek. Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerinin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi veriliyor. Teklife göre diş protez teknisyenleri ve teknikerlere ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31.21.2011 ile 23.11.2015 tarihleri arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş protokol kapsamında eğitim almış olanlar, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

2020 yılında meydana gelen depremlerde binaları zarar gören vatandaşlara devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile yapılacak iş ve işlemlerde mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılması öngörülüyor.

Rekabet Kurulu ve Kurumunun kurul başkanı ve üyeleri ile kurumun bazı personeline görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde yürüttükleri soruşturmalara konu olan sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev yapma yasağı getiriliyor. Ayrıca gümrük hizmetleri kapsamında gümrük muhafaza personelinin ödüllendirilmesi öngörülüyor.