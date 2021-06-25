AKP'nin kalesinde esnaf isyan etti

25 Haziran 2021 Cuma, 13:27

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a yüzde 61,51 oranında oy veren, 2019 seçimlerinde de AKP'nin yüzde 58 oranında desteklendiği Sultangazi ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnafın çoğunluğu ekonomik sıkıntı içinde olduğunu dile getirirken AKP seçmeni olan bir esnaf, "Esnaf kan ağlıyor” dedi ve şunları söyledi:

"Tayyip beyin herhalde gözleri görmüyor artık. Bir şeyleri duymuyor herhalde. Esnafın halinden de hiçbir şey anlamıyor mu? Eskiden böyle değildi ne oldu da böyle oldu bilmiyorum. Ben ekonomiyi toparlayacak diye oyumu verdim AK Parti’ye. Oyumu, ilk seçimlere girdiği günden beri hep ona veriyorum. Niye verdim? Ekonomiyi toparlayacak diye verdim. İlk başlarda iyiydi ama hepsinden kötü oldu. Gördüğüm hükümetlerin hepsinden kötü. Esnaf kan ağlıyor. Şuradaki ayakkabıcı 272 lira ciro yapmış. Bunun karı kaç paradır 50 liradır. Kirası var. Vergisi var. Elektriği var. Çalışanın parası var. Sigortası var. Çok konuştum başınızı ağrıttım. Durum bu.”