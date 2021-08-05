AKP'nin "Kanal İstanbul" gerekçesi çöktü

05 Ağustos 2021 Perşembe, 09:59

Katar Kraliyet Ailesi olmak üzere Ortadoğu’nun zenginlerinin ve iktidara yakın bazı isimlerin büyük topraklar satın aldığı ortaya çıkan Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar sürüyor.

İptal edilen imar planlarının yerine zaman kaybetmeden hemen yapılaşmayı engellemeyecek yeni planlar hazırlanması, 100 milyar TL’yi aşması beklenen maliyeti, yapımında kamudan büyük işler alan müteahhitlerin isimlerinin geçmesiyle bir rant projesi olan Kanal İstanbul için dayanak yapılan Boğaz’da yoğun gemi trafiği iddiası doğrulanmıyor. Bu yılın altı ayında bile geçen yılın aynı dönemine göre daha az sayıda gemi Boğaz’dan geçti.

ÇED BAŞKA GERÇEK BAŞKA

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 26 Haziran’da temelinin atıldığı iddia edilen ancak yapılanın sadece bağlantı köprülerinden biri olduğu ortaya çıkan, yurtiçi ve yurtdışı sermaye çevrelerinin tereddütle yaklaştığı projenin ÇED raporunda, Boğaz’dan geçecek gemi sayısının artacağı öne sürülüyor. Raporda, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak gemi sayısının 2025'te 53 bin 860'a, 2035'te 64 bin 909'a yükseleceği iddia ediliyor. Ancak Boğaz’dan her yıl daha az sayıda gemi geçiyor. 2007 yılında 56 bin 606 geminin geçtiği İstanbul Boğazı’ndaki trafik her yıl geriledi. 2020 yılında sadece 38 bin 404 gemi geçiş için Boğaz’ı kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri’ne göre, gemi trafiğindeki gerileme bu yıl da sürdü. Geçen yılın ilk iki çeyreğinde Boğaz’dan 19 bin 224 gemi geçerken bu yılın aynı döneminde gemi sayısı 147 azalarak 19 bin 77 oldu.

Gemi sayısı ile birlikte gemilerin tonajı da geriledi. Geçen yılın ilk iki çeyreğinde gemilerin tonajı toplam 308 milyon 480 bin 22 gros ton iken 2021’de 303 milyon 166 bin 77 gros tona düştü.

13 YILDA HIZLA GERİLEDİ

İstanbul Boğazı’ndaki büyük gerilemeye karşın Çanakkale Boğazı’ndaki geçişlerde aynı ölçüde düşüş olmadı. 2007 yılında Çanakkale Boğazı’ndan 48 bin 915 gemi geçerken 2020’de bu rakam 42 bin 36 oldu. Geçen yılın ilk altı ayında boğazdan 20 bin 671 olan gemi geçerken bu yılın aynı dönemde ba sayı 21 bin 351’e çıktı.

İstatistiklere göre yıllar itibarıyla İstanbul Boğazı’ndan geçen gemi sayısı tablodaki gibi.