İmamoğlu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki: O söylemleri kabul etmiyorum

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:26

İBB Başkanı İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'de mültecilerden sorumlu masanın sorumlusuyla işbirliği yaptıklarını belirtti. sığınmacılara verilecek suyun 10 kat pahalı olacağını söyleyerek tartışmalara eden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutumuyla ilgili "O tür söylemleri kabul etmiyorum" açıklaması yaptı.

"18-19 MİLYONA HİZMET EDİYORUZ"



DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Kaç milyon insana hizmet veriyoruz? Ulaşımla ilgili 15 milyon küsür, artı yolcusu, artı turisti diyoruz ama diğer rakamlara baktığınızda iki milyona doğru giden sığınmacı, mülteci ya da vatandaş olmuş olanlar gibi bazı yeni sayıları üstüne koyduğunuzda biz belki 18-19 milyona hizmet ediyoruz" diye konuştu.

"OTURUP KONUŞMAK ZORUNDAYIZ"



"Türkiye’de ne yazık ki durdurulamayan bir akım var. 5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var" diyen İmamoğlu, "Bu artık demografinin tümden değişimine giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir dönemi oturup konuşmak zorundayız" düşüncesini dile getirdi.

KANAL İSTANBUL

Kanalın başlayacağı öngörülen güzergahı ziyaret eden İmamoğlu, vatandaşların bu proje konusunda biliçlendiğine dikkat çekerek, Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilerini tekrarladı ve "Kanal İstanbul olmayacak çünkü iktidarın ömrü buna yetmeyecek" dedi.