AKP'nin kurucu vekili Albayrak: Partinin yüzde 90'ı itirafçı olacak

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:50

AKP'nin kurucu vekillerinden Kemal Albayrak, KRT TV canlı yayınında Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sunduğu “Gün İzi” adlı programa konuk oldu.

Albayrak programda, 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur" sözleri üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

“YÜZDE 90’I İTİRAFÇI OLACAK”

AKP'de görev almış kişilerin yüzde 90'ının ileride itirafçı olacağını söyleyen Albayrak, Ben de Erdoğan Bayraktar'ın 2013'teki o sözlerine, o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı, dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok…” dedi.

Albayrak şöyle konuştu:

“Çiçero'nun bir sözü vardır, ‘Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir.' Bir söz de, ‘Sömürgecilerin ipiyle kuyuya inilmez.' Şimdi gayrimeşru işlerle uğraşanların, adaletsiz olanların, hukuk dışı olanların, böyle bir yönetimin ipiyle kuyuya gittin mi, netice bu…

Ben de Erdoğan Bayraktar'ın 2013'teki o sözlerine, o zaman da benzer ifadeler kullanmıştı, dinlemiştim. Gerçekten üzüldüm. Nasıl bir devlet, hukuk yok, araştırma yok, soruşturma yok… Bırakın onu; bunu itiraf ettiği halde, buradan anladığım şu ki, ileride göreceğiz, bu partide görev alanların ve o yönetimde görev alanların yüzde 80'i hatta yüzde 90'ı ileride itirafçı olacak. Çünkü itirafçılık başladı. AK Parti güçle ayakta duruyordu, devlet bizim açımızdan önemli bir mevkidir.”