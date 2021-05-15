AKP'nin parti yöneticilerinden kısıtlamalar devam ederken bayram ziyaretleri

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:54

Mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde birçok eylem, toplantı ve etkinlik engellenirken AKP'nin kapalı salonlarda yoğun kalabalıklarla il kongresi ve genel kongre düzenlemesi büyük tepki çekmişti.

AKP'nin "mecburduk" diye savunduğu bu kongreler tartışılmaya devam ederken 'tam kapanma' tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma uygulamasında da tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.

Bayram günlerinde de devam eden kısıtlamalar 17 Mayıs'ta sona eriyor. Kısıtlamalar nedeniyle yurttaşlar evinin önüne çıktıklarında dahi idari para cezalarına çarptırılıyor.

Ancak kısıtlamalar AKP Ankara İl Teşkılatının yöneticilerine işlemedi. AKP il yöneticileri, kısıtlama devam ederken bir parti görevlisinin evine bayram ziyareti yaptı.

Ziyaretin fotoğrafları ayrıca teşkılatın Twitter hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda, "İl Başkanımız Hakanhan Özcan, Altındağ Kale Mahalle Başkanımız Erol Çuvalcı'nın evine İlçe Başkanımız Fatih Bildik ile birlikte ziyarette bulundu, bayramlarını tebrik etti" denildi.

Paylaşılan fotoğraflarda ayrıca ziyaret sırasında maske ve mesafe kuralının da yok sayıldığı görüldü.

Paylaşım, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, uygulanan çifte standarda isyan etti.



