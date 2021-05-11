Evlere alkollü içki servisine 17 bin lira ceza
ESKİŞEHİR’de sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satışı yaptığı tespit edilen M.K.’ye 17 bin lira ceza kesildi.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenibağlar Mahallesi’nde M.K.’nin motosikletle evlere içki satışı yaptığını tespit etti.
Takibe alınan M.K. bir apartmana elindeki poşetlerde içki götürürken yakalandı.
Motosikletin bagaj kutusunda 21 içki şişesi ve pos cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve içki satmaktan 17 bin lira idari para cezası kesildi.
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