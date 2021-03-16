AKP'nin seçim barajıyla ilgili çalışması MHP'ye sunulmadı

16 Mart 2021 Salı, 10:51

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada seçim barajı için "5 ile 10 arasında bir şey olacak" dedi. Yazıcı kesin bir rakam veremeyeceğini ancak “barajın bir noktaya ineceğini” belirtti ve seçim sistemi için “daraltılmış bölge” uygulamasının getirildiği bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.

AKP’nin seçim sistemi çalışmasına son halini vermesi için Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin de görüşünü alması bekleniyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “İttifak Barajı” başlıklı yazısında, seçim sistemiyle ilgili yapılan çalışmaları aktardı.

MHP’NİN BARAJ BEKLENTİSİ

Sarıkaya, AKP’nin yaptığı çalışmanın henüz MHP’ye sunulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti bir taslak metin hazırladı ve yakın zamanda MHP’ye sunacağını bildirdi.

MHP’nin konuyla ilgili olabilecek tüm taraflarına dün sordum henüz kendilerine bir metin ulaşmamış…

Onlar da bir süre önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamanın ötesinde çok fazla veriye sahip olmadıklarını bildirdi.

Yazıcı açıklamasında barajı %5 ile %7 arasında uygulayacaklarını bildirmiş, ittifaklar için de bir baraj getirmeyi planladıklarını söylemişti.

MHP’deki genel beklenti barajın %5’te kalacağı noktasında; buna gerekçe olarak gösterdikleri de bir partinin veya partilerin toplamının Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için %5 oya sahip olmasını zorunlu kılan kanuni düzenleme.

Yani bir parti tek başına veya aynı Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşan partilerin toplam oy oranı %5’i geçmişse aday gösterebiliyor.

Dolayısıyla doğal baraj zaten burada kendiliğinden oluşuyor.

Ayrıca AB ülkelerinin ağırlıklı bölümünde de baraj %4 ile %5 arasında seyrediyor.”

İTTİFAKLARDA BARAJ

Seçim sistemindeki çalışma için ittifakların durumu da gündemde. Sarıkaya, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“İttifaka girmek için getirilmek istenen baraj konusunda da başvurdukları yer de %10 barajının yer aldığı Milletvekili Seçim Kanunu’nun meşhur 33. Maddesinde kendini buluyor.

Son 2018 düzenlenmesindeki şu hükme vurgu yapılıyor:

‘Seçim ittifakı yapılması halinde, %10’luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınır ve bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmaz…’

Yani partilerin toplu olarak seçimde aldıkları oyların toplamının milletvekili çıkarmada geçerli olması gerekiyor.

Eğer baraj %5’e inerse bu da kendiliğinden %5 haline geliyor.

Bunun dışında yeni bir düzenleme öngörülmüyor.”

İTTİFAK İLE İTTİFAKA DA BARAJ

“Gelelim işin bir diğer yönüne… Peki, ittifakların ittifakına olanak sağlanabilir mi?” diyen Sarıkaya yazsını şöyle noktaladı:

“Yani Cumhur veya Millet ittifakları, kendileri dışında oluşmuş, üçüncü bir ittifak ile ittifak yapabilir mi?

Şu ana kadar bunun üzerinde çok durulmamış…

Ancak bunun için de bir kanuni düzenlemenin zorunluluğuna vurgu yapılıyor.

Burada da her bir ittifakın kendi içindeki oy oranının eğer %5 olacaksa bu oranı ya da %7’yi tutturmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Dar bölge veya daraltılmış bölgeye ilişkin ise MHP ve İYİ Parti’nin çekinceleri var.

Her ikisi de AK Parti’nin getirmeyi planladığını bir süre önce dile getirdiği daraltılmış bölge sistemine olumlu yaklaşmıyor.

Görünen o ki Siyasi Partiler ve seçim kanunları TBMM’ye geldiğinde önemli gelişmelere de tanıklık edilecek…”