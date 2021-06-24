AKP'nin 'think tank'i SETA'da tasfiye: 20 kişi kovuldu

24 Haziran 2021 Perşembe, 08:46

Gazetecileri fişlediği "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" raporuyla büyük tepki çeken Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA), tasfiyeler yaşandığı öne sürüldü. Fişleme raporunda imzası bulunan İsmail Çağlar'ın da aralarında bulunduğu 20 kişinin işine son verildiği öne sürüldü. Ardından Çağlar ile birlikte bir grup koordinatör, işten atma kararına tepki vererek istifa ettiklerini duyurdu.

Oda TV'de yer alan habere göre, kovulan isimler arasında, SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Koordinatörü olarak da görev yapan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atanan İsmail Çağlar'ın da olduğu belirtildi.

'ERDOĞAN VURGULU' İSTİFA DUYURUSU

SETA koordinatörleri Enes Bayraklı, Hasan Basri Yalçın, Veysel Kurt ve Yusuf Özkır, Twitter hesaplarından istifalarına ilişkin yaptıkları açıklamalarda 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sıkça anarak istifa ettiklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

SETA Vakfı'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" isimli raporunda birçok uluslararası medya kuruluşunda çalışan Türk gazeteciler fişlendi.

İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı 196 sayfalık raporda, ‘inceleme’ altına alınan medya kuruluşları ve gazetecilerin, "Türkiye için kritik olaylardaki tavrının ölçülmeye çalışıldığı" iddia edilmişti.

Raporda ayrıca gazetemizin haberlerini haberlerini paylaşmak suç gibi gösterilmiş, gazetemiz yazarları Ergin Yıldızoğlu, Zafer Arapkirli ve çok sayıda gazetecinin sosyal medya paylaşımları kriminalize edilerek verilmişti.

İDDİALAR VARDI

SETA'da bir süredir Genel Koordinatör Burhanettin Duran ile uyumlu çalışamadıkları belirtilen bir ekibin tasfiye edileceği iddiaları öne sürülüyordu.